Dem SV Edelweiß Arnstedt gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd, den SV Rot-Weiß Kemberg mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 71 Zuschauer waren live dabei.

Arnstedt/MTU. Arnstedt – Kemberg: Nachdem der SV Edelweiß Arnstedt an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Es waren bereits 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin Redlich für Kemberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Arnstedter gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 44 wurde das Gegentor durch Jonathan Nönnig erzielt.

SV Edelweiß Arnstedt und SV Rot-Weiß Kemberg – 1:1 in Minute 44

Unentschieden. Arnstedts Amon Ossetek konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Arnstedt

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Brian Olajide den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (87.). Damit war der Erfolg der Arnstedter gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Edelweiß Arnstedt – SV Rot-Weiß Kemberg

SV Edelweiß Arnstedt: Richter – Ossetek, Masur, Hentschel, Hilmer (43. Kaczmarek), Chtioui, Morgenstern, Bönisch, Luib, Olajide (89. Kögler), Nönnig (80. Sejdiu)

SV Rot-Weiß Kemberg: Kappler – Neumann (87. Kiunke), Fiala, Polaszek (84. Wakrim), Abubakar, Bozhok, Möser (65. Lorenz), Schenk, Lavrov (60. Feninets), Redlich, Redlich (52. Rohde)

Tore: 0:1 Kevin Redlich (27.), 1:1 Jonathan Nönnig (44.), 2:1 Amon Ossetek (66.), 3:1 Brian Olajide (87.); Schiedsrichter: Patrick Welsch (Aken); Assistenten: Hendrik Ächtner, Max Eisfeld; Zuschauer: 71