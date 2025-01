Weißenfels/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Weißenfels eine Niederlage gegen die Turbine Halle schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Felix Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Sofiane Batoure den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 7

SSC Weißenfels II und Turbine Halle – 1:1 in Minute 65

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Ben Häcker kam rein für Kai Löser. Auf der Gastseite sprang Emil Zießnitz für Sofiane Batoure ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nur vier Minuten darauf konnte Emil Zießnitz (Halle) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hallenser Elf erzielen (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SSC Weißenfels II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – Turbine Halle

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke, Scherbaum, Zozulia, Schumann, Schneider, Barnickel (71. Hauer), Scheiding (74. Thormann), Löser (66. Häcker), Petrick (63. Säuberlich), Rosner

Turbine Halle: Köppe – Uhlmann, Engel (38. Maschke), Batoure (68. Zießnitz), König (57. Ermolaev), Zech, Kowalewicz (18. Aisa), Kindl, Gröger, Gerber, Fischer (80. Kahle)

Tore: 1:0 Felix Schneider (12.), 1:1 Sofiane Batoure (65.), 1:2 Emil Zießnitz (69.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Patrick Menz, Philipp Haacke; Zuschauer: 64