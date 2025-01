Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesliga Süd errangen Maik Zimmermann und sein Team SSC Weißenfels II gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (4:0) wider.

Luca Säuberlich traf für den SSC Weißenfels II in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Weißenfelser legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Säuberlich der Torschütze (17.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 35, Säuberlich in Minute 42 und Cong Minh Nguyen in Minute 80. Spielstand 5:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Benedikt Richter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Zerbst erlangte (81.). In Spielminute 86 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSC Weißenfels II rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Rot-Weiß Zerbst

SSC Weißenfels II: Ungureanu – Nguyen, Petrick, Scherbaum (46. Stadler), Puphal, Barnickel, Baust (62. Ducke), Weber (87. Graf), Säuberlich (80. Maas), Hauer (52. Kresse), Scheiding

TSV Rot-Weiß Zerbst: Werner – Kretschmer, Specht, Hamann, Alarich, Tanasi (46. Stephan), Fischer (15. Pfitzner), Seyfferth (65. Möhring), Düben (46. Tiede), Herrmann, Richter

Tore: 1:0 Luca Säuberlich (15.), 2:0 Luca Säuberlich (17.), 3:0 Tony Barnickel (35.), 4:0 Luca Säuberlich (42.), 5:0 Cong Minh Nguyen (80.), 5:1 Benedikt Richter (81.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Frank Schinke, Sven Wiederhold; Zuschauer: 70