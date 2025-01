Am 14. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord erzielte der Heimverein SSV Havelwinkel Warnau gegen den MSC Preussen ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Havelberg/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem MSC Preussen mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Andreas Pak (Magdeburg) drei Gelbe Karte an die Gäste (22., 37., 62.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Alexander Daul, als Simon Moratschke für Preussen traf und in Spielminute 72 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 14

76. Minute SSV Havelwinkel Warnau und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

Bereits vier Spielminuten später konnte Leon Winning (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Havelwinkel Warnau erlangen (76.). In Spielminute 93 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – MSC Preussen

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Bradburn, Hilgenfeld, Albrecht (56. Winning), Heinrich, Büchner, Lange, Neumann, Schulz (46. Otto), Bauer, Fringel (66. Hain)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Neugebauer, Farho (88. Trinh), Graupner, Al Mounif, Rojas Peredes, Qorbani (90. Werny), Moratschke, Volkmer, Böning, Goudou

Tore: 0:1 Simon Moratschke (72.), 1:1 Leon Winning (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Thomas Krugel, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 106