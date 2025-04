Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Lieskau haben 23 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der LSG Lieskau 1920 und der SG Motor Halle e.v. verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Sebastian Bosch (Teutschenthal) ausgesprochen. Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Julian Witter den Gastgeber in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.03.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 16

Die Salzataler sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau 1920 – SG Motor Halle e.v.

LSG Lieskau 1920: Attede – Seidler (46. Handro), Witter, Beier, M. Anders, Scheffler, Gabler, J. Anders

SG Motor Halle e.v.: Siebert – Kratkai, Saedan, Ambani, Schubert, Schulze

Tore: 1:0 Julian Witter (90.+5); Schiedsrichter: Sebastian Bosch (Teutschenthal); Zuschauer: 23