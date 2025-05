Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII errangen Florian Saal und sein Team SG Einheit Halle gegen den BSV Halle-Ammendorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (3:0) wider.

Halle/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die SG Einheit Halle und der BSV Halle-Ammendorf am Sonntag 7:2 (3:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe für Halle traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Efionayi Efe den Ball ins Netz (12.).

Dann verbuchten die Hallenser einen weiteren Erfolg. Ucheckukwu Francis Onoharigho traf in Minute 27. Dann kamen die abgeschlagenen Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Phillip Metzler traf in der 50. Spielminute. Gefährlich wurde die Situation für die Hallenser nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Kevin Kyritz schoss und traf in Spielminute 60 per Strafstoß, gefolgt von Tyler Adewale Gajewski, Ozan Zülfükar Sahan und Azad Yildiz (68., 70., 74.). Spielstand 7:1 für die SG Einheit Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 19

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 14 den Ball über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 82 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Einheit Halle sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle – BSV Halle-Ammendorf

SG Einheit Halle: Kyritz – Diallo, Efionayi Efe, Yildiz, Bergner (46. Michels), Gajewski, (46. Hein), Sharka (46. Sahan), B. Müller, Barrot (46. L. Müller), Onoharigho

BSV Halle-Ammendorf: Melikidis – Brock, Taubert, Moho (46. Sare), Nikiforidis, Metzler, Reum, Schwabach, Warnecke, Müller

Tore: 1:0 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (9.), 2:0 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (12.), 3:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (27.), 3:1 Phillip Metzler (50.), 4:1 Kevin Kyritz (60.), 5:1 Tyler Adewale Gajewski (68.), 6:1 Ozan Zülfükar Sahan (70.), 7:1 Azad Yildiz (74.), 7:2 (77.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25