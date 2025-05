Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der VfB Oberröblingen vor 50 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:2)-Sieg gegen die JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten freuen.

Nach einem spannenden Duell haben sich der VfB Oberröblingen und die JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten am Sonntag 4:2 (3:2) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Pepe Engert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Erik Jänisch den Ball ins Netz (4.).

Tor Nummer drei schoss Franz Schrötter für JSG (26.). Es blieb spannend. Gino Altenburg (Oberröblingen) und Johann Christoph Gottschalk (JSG) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 15

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Marius Scheffel ersetzte Erik Jänisch. Auf der Gastseite sprangen Luca Andre Bromann für Maurice Bense und Vadym Fylypiev für Fynn Luca Busch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Oberröblingen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Marius Scheffel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 erweiterte (90.+4). Damit war der Sieg der Sangerhauser entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten

VfB Oberröblingen: Wiltschka – Engert, M. Altenburg, Wenske, Beck, Würzburg, Lenneper, Kavalier (30. G. Altenburg), Stutterheim, Strese, Jänisch (77. Scheffel)

JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten: Schmidt – Naumann (80. Schacht), Bense (46. Bromann), Gottschalk (46. Göpel), Schrötter, Bielig, Jüttner, Domahidy (82. Wildner), Berger, Busch (46. Fylypiev), Kaschperk

Tore: 1:0 Pepe Engert (2.), 2:0 Erik Jänisch (4.), 2:1 Franz Schrötter (26.), 3:1 Gino Altenburg (40.), 3:2 Johann Christoph Gottschalk (45.), 4:2 Marius Scheffel (90.+4); Schiedsrichter: Christian Belger (Klostermansfeld); Zuschauer: 50