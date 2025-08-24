Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). In Minute 16 schoss Nazar Tyfko das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Maximilian Klein der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau liegt in Minute 48 2:0 vorn

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste dreimal Gelb hinnehmen.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 5, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghardt (68. Valieiev), Klein, (46. Mahmo), Henze, Junghahn, Tyfko (29. Kaplanidis), (46. Mann), Nietschmann

SG Einheit Halle (Flex): – Efionayi Efe (34. Ahmadi), Barrot, Yildiz, Würfel, Kammerer, Sharka, Müller, Wessely, Müller

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30