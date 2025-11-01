Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Wippertal (flex) vor 55 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem überlegenen 8:2 (2:0) durch.

Mansfeld/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SG Wippertal (flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Samstag 8:2 (2:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Gordon Kindeleit für Wippertal traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Cedric Schinke (10.) erzielt wurde.

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Kilian Scharschuh (Nietleben) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Gießler (55. Hedlich), Kaiser, Randhahn, Apelt, Kindeleit, Sturm (46. Heidler), Porth (46. Vondran), Schinke

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Scharschuh, Neutag (63. Alali), Thiele (17. Möhwald), Wonnay (17. Tröger), Schröder, Ruppe (52. Zeug), Wendt

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55