Die SG Buna Halle-Neustadt errang am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Buna Pl.2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Turbine Halle II steckte einmal Gelb ein (20.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Abdulhamid.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die Turbine Halle II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Richard Nnamdi Menzer, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Taher, Manndou, Dong, Ivanko, Ballhaus, Ali, Vernau, Abdulhamid (73. Riethe), Gerlach, Seym

Turbine Halle II: Frehse – Merschky (46. Herz), Menzer, Alassaf Alasaad, Runge, Nwanevu (46. Schroeder), Dichtl, Neumann, Nwancha, Völker

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20