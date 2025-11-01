Für den Gastgeber Turbine Halle II endete das Duell mit dem BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen der Turbine Halle II und dem BSV Halle-Ammendorf mit einem Remis.

Maximilian-Elias Pötzsch (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit klar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Florian Löser den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Alassaf Alasaad, Förster, Dichtl, Völker, Neumann (28. Hoffmann), Fischer, Fox, Merschky, Löser, Höppner (54. Menzer)

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Scheller (41. Warnecke), Rötzschke, Elsner (68. Bytyqi), Pötzsch, Lebenda, Winter, Eitner, Meisel, Sare, Apelt

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25