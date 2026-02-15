Für den SV Blau-Weiß Dölau endete der 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:3 (1:1).

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Leon Reso für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Maximilian Klein erzielt.

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Spieler Nummer 21, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (55. Ecke), Klein, Nietschmann (46. Reum), Junghardt (55. Khalel), Kaplanidis (65. Pfeiffer), Junghahn, Henze (65. Leshchenko)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Reso (46. Rosenheinrich), Silber, Seidel, Wonnay, Wendt (46. Alali), Schröder (46. Bartsch), Müller, Blautzik, Ruppe, Preuß

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30