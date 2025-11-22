Eine Niederlage für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) besiegelte den 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (0:0).

Wettin-Löbejün/MTU. Die Begegnung zwischen der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Turbine Halle II hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Halle auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (55.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Aaron Höppner den Ball ins Netz (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Minute 70 JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Turbine Halle II im Gleichstand – 1:1

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Höppner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Halle sicherte (79.).

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Turbine Halle II

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Thiede, Theuring, Valentin, Härzer, Schmidt (74. Kinkal), Siebert (87. Von Rauchhaupt), Hattwig, Schaibler, Krüger, Friedrich (46. Brach)

Turbine Halle II: Nuding – Löser (66. Kerscher), Natusch, Runge, Förster (80. Nwanevu), Herz (46. Höppner), Alassaf Alasaad, Völker, Nwancha (67. Sahan), Dichtl

Tore: 1:0 Till Krüger (55.), 1:1 Aaron Höppner (70.), 1:2 Aaron Höppner (79.); Schiedsrichter: Armin Auerbach (Wettin-Löbejün); Zuschauer: 31