Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Samstag setzte sich der Gastgeber MSV Eisleben vor 44 Zuschauern gegen die JSG Halle Nord mit einem souveränen 6:0 (4:0) durch.

Eisleben/MTU. Gleich sechsmal hat der MSV Eisleben am Samstag gegen die Gegner aus JSG eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Eisleber.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Leandros Paris Markou für Eisleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Yannik Rische (17.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Mika Knieriem traf in Minute 27, Paul Wilfried Wiegand in Minute 42 und Rische in Minute 55. Spielstand 5:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niclas Ebert (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (63.). Mit 6:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Halle Nord

MSV Eisleben: Bock – Haase, A. Schmidt, Ebert, Knieriem (68. Flemming), Rische (60. Dubova), Markou, Al Khalaif (50. Neugebauer), Wiegand (62. Fischer), L. Schmidt, Engel (62. Raman)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Simmert (37. Hönicke), Salomon, Heumann, Lehmann, Dreier, Hufenreiter, Renner, Machatsch, Hapke, Theibach (17. Hengmith)

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (5.), 2:0 Yannik Rische (17.), 3:0 Mika Knieriem (27.), 4:0 Paul Wilfried Wiegand (42.), 5:0 Yannik Rische (55.), 6:0 Niclas Ebert (63.); Schiedsrichter: Harald Ruppenthal (Hettstedt); Zuschauer: 44