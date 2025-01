Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich die JSG Brachstedt/Oppin vor 35 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Rot-Weiß Alsleben freuen.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Oppin geboten. Die JSGer setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Alsleben durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Moritz Hirschel (JSG Brachstedt/Oppin) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Tom Bengelsdorf (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

65. Minute: JSG Brachstedt/Oppin mit 2:0 Vorsprung

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Ibrahima Kalil Conde den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (75.). Damit war der Sieg der JSGer entschieden.

Aufstellung und Statistik: JSG Brachstedt/Oppin – FSV Rot-Weiß Alsleben

JSG Brachstedt/Oppin: Brückner – Hellie (30. Hirschel), Bengelsdorf, Gauck, Conde, Schroeder, Gloistein (20. Grosch), Thürer (70. Kral), Hildebrand, Einenkel, Albrecht

FSV Rot-Weiß Alsleben: Smandek – Proft, Dorn, Beier, Lettau, Westphal, Kahl, Rietze, Schernich, Henze, Meier (22. Röll)

Tore: 1:0 Moritz Hirschel (55.), 2:0 Tom Bengelsdorf (65.), 3:0 Ibrahima Kalil Conde (75.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35