Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 11 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 11 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Elias Meisel (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Luca Müller erzielt.

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Maximilian-Elias Pötzsch (Halle-Ammendorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Rötzschke, Elsner, Lebenda, Scheller, Pötzsch, Meisel, Warnecke, Winter, Metzler, Sare (29. Schwabach)

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Yildiz, Sharka, Müller, Barrot, Wessely, Ahmadi (25. Yildiz), Efionayi Efe, Müller, Onoharigho (25. Hoyer)

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11