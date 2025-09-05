Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Steffen Bormann feierte einen deutlichen Erfolg über die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit einem 7:3 (3:1) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie.

In Minute 23 schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen (23.). Die JSGer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Paul Wilfried Wiegand der Torschütze (26.).

Spielstand 1:1. Das Eisleber Team legte nochmal nach und erlangte einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede schoss und traf in Minute 50. Brenzlich wurde es für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Markou schoss und traf in Spielminute 75 zum dritten Mal. Es wollte den Eislebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Chris Thiede traf in Minute 75 zum zweiten Mal. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Eisleber aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Marlon Blümel versenkte den Ball in der 80. Spielminute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte noch einmal Gelb. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nur zwei Spielminuten später konnte John Beese (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 7:3 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Die Eisleber sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Markou (80. Al Khalaif), Fischer (46. Blümel), Schmidt, Rische (46. Neugebauer), Engel, Wiegand (46. Raman), Knieriem (46. Dubova), Haase, Ebert, Beese

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Schmidt (46. Kinkal), Hattwig, Geier, Valentin, Röhr (5. Ruß), Theuring (46. Thiede), Siebert, Brach (46. Ebert), Härzer

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89