Landsberg/MTU. 6:1 (4:1) in JSG: Ganze sechs Bälle hat das Team von Michael Stroisch, die JSG Brachstedt/Oppin, am Sonntag im Tor der Gäste untergebracht.

Bereits kurz nach Kick-Off schoss Maximilian Weidinger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die JSGer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Weidinger der Torschütze (15.).

Maximilian Weidinger kickt JSG Brachstedt/Oppin in 2:0-Führung – 15. Minute

Es sah nicht gut aus für die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex). In Minute 16 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der JSGer zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Tom Bengelsdorf traf für JSG in Minute 27, Moritz Hirschel in Minute 37 und Maximilian Weidinger in Minute 79. Spielstand 5:1 für die JSG Brachstedt/Oppin.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 11

Nur kurz darauf gelang es Bengelsdorf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:1 zu erweitern (81.).

Aufstellung und Statistik: JSG Brachstedt/Oppin – JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex)

JSG Brachstedt/Oppin: Brückner – Schroeder, Weidinger (82. Hellie), Gauck, Hildebrand, Thürer (31. Hirschel), Gloistein (31. Grosch), Einenkel, Bengelsdorf (82. Kral)

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Schneider – Meier, Dittrich, Freitag, Hilpert, Wagner (21. Krause), Apel, Heilek, Ermisch

Tore: 1:0 Maximilian Weidinger (8.), 2:0 Maximilian Weidinger (15.), 2:1 Lenny Luc Freitag (16.), 3:1 Tom Bengelsdorf (27.), 4:1 Moritz Hirschel (37.), 5:1 Maximilian Weidinger (79.), 6:1 Tom Bengelsdorf (81.); Schiedsrichter: Rainer Zörner (Halle); Zuschauer: 33