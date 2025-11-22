Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am vergangenen Samstag war die JSG Mansfelder Grund gegenüber dem SV Blau-Weiß Dölau machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

0:2 – JSG Mansfelder Grund verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Blau-Weiß Dölau

Helbra/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Kühne mit 0:2 (0:0) gegen Dölau geschlagen geben müssen.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Minute 83: JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 zurück

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 17 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (83.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SV Blau-Weiß Dölau

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Eberwein (61. Peuckert), Lischka, Rothe (89. Hofmann), Jalowietzki, Waskewitz, Weißenborn, Zeuch, Göbel, Wernicke, Hoppstock (77. Sprenger)

SV Blau-Weiß Dölau: Klein – Junghardt (46. Junghahn), (61. Reum), Kaplanidis, Henze, Tyfko, Ecke, Nietschmann (61. Mann)

Tore: 0:1 (48.), 0:2 (83.); Schiedsrichter: Andy Litschko-Naumann (Erfurt); Zuschauer: 30