Kantersieg für die TSG Grün-Weiß Möser: Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben einfahren. Vor 60 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Möser/MTU. 7:0 (5:0) in Möser: Ganze sieben Bälle hat das Team von Thiele Marcel, die TSG Grün-Weiß Möser, am Freitag im Tor der Besucher aus Wanzleben untergebracht.

Jannis Hübner traf für die TSG Grün-Weiß Möser in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Burger legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Hübner der Torschütze (19.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Max Luca Nord, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:0 auszubauen (86.). Die Burger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Thiele, Drobysh, Mäser (32. Gerbig), Gonsior, Kliemann, Hübner (46. Schlaizer), Rudolf (46. Thon), Helbig, Nord (86. Rogge), Kersten (46. Henning)

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Fähse, Haberland (66. Camin), Schröder, Baier, Lanz (28. Schneider), Voigt, Pluntke, Robra (21. Kocaoglu), Müller, Gawrosch

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60