Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V durfte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen die Germania Olvenstedt freuen.

Magdeburg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt nach einem deutlichen Rückstand die Germania Olvenstedt mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Jonas Finn Arm (Germania Olvenstedt e.V.) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Lucas-Maik Henfler erzielt.

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Faisal Alali Alhamad konnte seinem Team in Minute 60 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 4

In der 79. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt e.V. kassierte einmal Gelb. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Frost.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Alali Alhamad den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Germania Olvenstedt

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Winzerling – Henfler, Hajadmir, Osman, Bukher, Berger, Henneberg, Khiro, Wiegel, Alali Alhamad, Schlicht

Germania Olvenstedt: Schade – Mustafa, Kuhlmey, Beinhoff, Kaschezky, Zibart, Waldmann (33. Bagrovski), Golde, Wesemann, Arm, Liebsch

Tore: 0:1 Jonas Finn Arm (15.), 1:1 Lucas-Maik Henfler (35.), 2:1 Faisal Alali Alhamad (60.), 3:1 Faisal Alali Alhamad (90.); Schiedsrichter: Memis Ozcan (Haldensleben); Zuschauer: 30