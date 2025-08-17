Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V glückte dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben ein 2:1 (2:1)-Triumph über die SV Fortuna Magdeburg II.

Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Andreas Benjamin Baier für Wanzleben traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Baier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Minute 26: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben vorne dank zwei Treffern von Andreas Benjamin Baier – 2:0

Kurz vor dem Pfiff konnte Yacine-Jocelain Bolou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (37.). Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Gawrosch, Robra, Köchy, Haberland, Baier, Hartmann, Fähse, Pluntke, Schröder, Müller

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Fatah, Pausch, Trittel, Qasemi, Rottstock, Ogunjimi, Flügge, Viohl, Sommerschuh, Bolou

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35