Der Roter Stern Sudenburg hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser mit 0:3 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Kevin Spilgies. Der Trainer von Stern musste sein Team bei einer 0:3 (0:3)-Niederlage gegen Möser beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Jannis Hübner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Luca Niclas Rudolf (37.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Lenny Farkas, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (44.). Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSG Grün-Weiß Möser

Roter Stern Sudenburg: – Zen Al Abeden, Alkhalaf, Fasou, Abdiwahaab, Elze, Aaraj, Moukadamou

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Drobysh, Thiele, Hübner, Farkas, Rudolf, Gonsior, Spanka, Schlaizer, Helbig, Kersten

Tore: 0:1 Jannis Hübner (28.), 0:2 Luca Niclas Rudolf (37.), 0:3 Lenny Farkas (44.); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 20