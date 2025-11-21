Ergebnis 10. Spieltag Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen TSG Grün-Weiß Möser
Der Roter Stern Sudenburg hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser mit 0:3 (0:3).
Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Kevin Spilgies. Der Trainer von Stern musste sein Team bei einer 0:3 (0:3)-Niederlage gegen Möser beobachten.
Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Jannis Hübner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Luca Niclas Rudolf (37.) erzielt wurde.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 10
Minute 37: Roter Stern Sudenburg 0:2 im Hintertreffen
Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Lenny Farkas, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (44.). Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.
Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSG Grün-Weiß Möser
Roter Stern Sudenburg: – Zen Al Abeden, Alkhalaf, Fasou, Abdiwahaab, Elze, Aaraj, Moukadamou
TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Drobysh, Thiele, Hübner, Farkas, Rudolf, Gonsior, Spanka, Schlaizer, Helbig, Kersten
Tore: 0:1 Jannis Hübner (28.), 0:2 Luca Niclas Rudolf (37.), 0:3 Lenny Farkas (44.); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 20