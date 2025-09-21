Ergebnis 5. Spieltag Niederlage vor heimischem Publikum: JSG Preussen Magdeburg muss 2:4 gegen SV Blau-Weiß Empor Wanzleben akzeptieren
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half der JSG Preussen Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 28 Fans mit 2:4 (2:2) gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben geschlagen geben musste.
Magdeburg/MTU. Die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (2:2).
Nach zwölf Minuten schoss Philipp Schröder das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Doch die JSGer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 31 wurde das Gegentor durch Tillmann Franz Filluhn erzielt.
1:1 für JSG Preussen Magdeburg und SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – 31. Minute
Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Es blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 5
In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Tyler Stockmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu erweitern (68.).
Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Göricke, Heyer, Kittler, Filluhn, Willgeroth, Tuchen, Klatt, Steer (39. Reischke), Hahn (63. Stodolka), Kopke
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Lemus, Camin, Kocaoglu, Voigt, Fähse, Stockmann, Robra, Pluntke, Schröder, Köchy
Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28