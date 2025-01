Dem Magdeburger SV Börde gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den FSV 1895 Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Die 35 Besucher des Guts-Muths-Stadions Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Spieler des Magdeburger SV Börde schlugen die Gäste mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Liam Luca Begest (Magdeburger SV Börde) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 7

Magdeburger SV Börde führt in Minute 84 mit 2:0

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Benny Pascal Blümel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – FSV 1895 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Heide – Sievers (46. Alchuaibi), Petschke, Gallert, Lampe (46. Krauel), Naumann, Blümel, Dunkel (46. Friedel), Schuster, Jahn, Horn (30. Begest)

FSV 1895 Magdeburg: Große – Voigt, Krüger, Reuter (84. Maliuk), Illies, Suchanek, Longinotti (46. Struwe), Seeger (28. Kühne), Büttner (46. Rezai), Wegener

Tore: 1:0 Liam Luca Begest (58.), 2:0 Benny Pascal Blümel (84.); Schiedsrichter: Christian Schulze (Magdeburg); Zuschauer: 35