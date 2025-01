Oschersleben/MTU. Mit einem Unentschieden sind die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben und der Magdeburger SV Börde am Freitag auseinander gegangen. 46 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jörg Bergling (Kroppenstedt) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jannes Neshau (Magdeburger SV Börde) netzte dann spät in Spielminute 79 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

81. Minute NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben gleichauf mit Magdeburger SV Börde – 1:1

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Benjamin Welz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Oscherslebener Team errang (81.). In Spielminute 93 handelte sich die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – Magdeburger SV Börde

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – N. M. Jülich (73. Welz), Wolff (46. Jäckel), H. L. Jülich, Apel, Niebuhr (81. Kegel), Mohamadi, Okunowski, Manegold (87. Mohr), Seiffert (63. Neumann), Bindseil

Magdeburger SV Börde: Heide – Petschke (46. Bittmann), Schuster, Gallert, Borcherding (37. Sievers), Jahn, Horn, Dunkel (8. Neshau), Blümel, Naumann, Lampe

Tore: 0:1 Jannes Neshau (79.), 1:1 Benjamin Welz (81.); Schiedsrichter: Jörg Bergling (Kroppenstedt); Zuschauer: 46