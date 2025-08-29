Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der TSG Grün-Weiß Möser den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Freitag vom Spielfeld.

Möser/MTU. Siebenmal hat die TSG Grün-Weiß Möser am Freitag gegen die Gäste aus Wanzleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Burger.

Jannis Hübner traf für die TSG Grün-Weiß Möser in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Hübner den Ball ins Netz (19.).

Doppelpack von Jannis Hübner bringt TSG Grün-Weiß Möser 2:0 in Führung – Minute 19

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Max Luca Nord, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:0 zu erweitern (86.). Die TSG Grün-Weiß Möser sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Mäser (32. Gerbig), Drobysh, Helbig, Kliemann, Hübner (46. Schlaizer), Gonsior, Kersten (46. Henning), Thiele, Nord (86. Rogge), Rudolf (46. Thon)

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Schröder, Baier, Müller, Voigt, Lanz (28. Schneider), Robra (21. Kocaoglu), Gawrosch, Fähse, Haberland (66. Camin), Pluntke

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60