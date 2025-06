Am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V gelang dem TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf ein 2:1 (0:0)-Triumph über den MSC Preussen/ Roter Stern.

Eggersdorf/MTU. In einer unverhofften Wende hat der TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf nach einem klaren Rückstand den MSC Preussen/ Roter Stern mit einem 2:1 (0:0) bezwungen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Ibrahim Alkhalaf für Preussen traf und in Minute 63 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Boris Kenfouo Songong der Torschütze (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eggersdorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 18

TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf Kopf an Kopf mit MSC Preussen/ Roter Stern – 1:1 in Minute 75

Nur kurz darauf gelang es Kenfouo Songong, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bördeländer zu entscheiden (78.).

Aufstellung und Statistik: TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf – MSC Preussen/ Roter Stern

TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf: Glockmann – Akbulut, Denecke, Schulze, Ebeling, Kenfouo Songong, Stephan, Gebhardt, Schmidt

MSC Preussen/ Roter Stern: Bindemann – Fasou, Fischer, Seitz, Alkhalaf, Schulz, Seitz, Schultz, Wolf

Tore: 0:1 Ibrahim Alkhalaf (63.), 1:1 Boris Kenfouo Songong (75.), 2:1 Boris Kenfouo Songong (78.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 65