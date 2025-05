Für den Gastgeber MSC Preussen/ Roter Stern endete das Spiel gegen die NSG Karith / Pretzien am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Nach einem fesselnden Match haben sich der MSC Preussen/ Roter Stern und die NSG Karith / Pretzien am Sonntag 2:2 (2:1) getrennt. Schiedsrichter Karl-Eduard Postrach (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Ibrahim Alkhalaf (MSC Preussen/ Roter Stern) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Miguel Hohmann den Ball ins Netz.

MSC Preussen/ Roter Stern und NSG Karith / Pretzien – 1:1 in Minute 36

Unentschieden. Preussens Marius Sebastian Seitz konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 16

Der rettende Treffer für die NSG Karith / Pretzien fiel kurz nach der Halbzeitpause. Neun Minuten nach Anstoß gelang es Jonathan Raphael Elfert, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Gommeraner zu erlangen (54.).

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen/ Roter Stern – NSG Karith / Pretzien

MSC Preussen/ Roter Stern: Bindemann – Schulz (64. Mustaf Abdalla), M. S. Seitz, M. S. Seitz, Badr, Alhamad, Alkhalaf, Göricke (73. Mohieddin), Haloum, Fasou, Fischer

NSG Karith / Pretzien: Ackmann – Lange, Knobloch, Klemm (31. Elfert), Garnatz (46. Schröder), Fuchs, Hanebutte, Hohmann, Zimmermann, Schröder, Mielke

Tore: 1:0 Ibrahim Alkhalaf (7.), 1:1 Miguel Hohmann (36.), 2:1 Marius Sebastian Seitz (44.), 2:2 Jonathan Raphael Elfert (54.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30