Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den MSC Preussen/ Roter Stern mit 4:7 (2:4).

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der MSC Preussen/ Roter Stern haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:7 (2:4).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Marius Sebastian Seitz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Rui Manuel Barbosa Pinto Da Silva den Ball ins Netz (17.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und MSC Preussen/ Roter Stern – 1:1 in Minute 17

Gleichstand. Der MSC Preussen/ Roter Stern konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mascuud Mustaf Abdalla versenkte den Ball in der 24. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Marius Sebastian Seitz (31.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Daniel Khalid Khiro Khiro versenkte den Ball in der 39. Minute. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Seitz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 47., 52., 54.). Magdeburg-Neustadt legte nochmal vor. Firas Al-Dakhiel traf in Spielminute 60. Spielstand 7:3 für den MSC Preussen/ Roter Stern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Anton Friedrich Kusch, den Ball ins Netz zu befördern (65.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen/ Roter Stern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – MSC Preussen/ Roter Stern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Aloso – Kusch, Hajadmir, Schlicht, Ellwardt, Abdulkarim, Barbosa Pinto Da Silva, Wiegel, Khiro, Al-Dakhiel, Thiele

MSC Preussen/ Roter Stern: Fischer – Schultz (25. Rashed), Göricke (53. Alhamad), Haloum, Mustaf Abdalla (70. Khan), Seitz, Seitz, Alkhalaf, Schulz, Aumüller, Schulz

Tore: 0:1 Marius Sebastian Seitz (7.), 1:1 Rui Manuel Barbosa Pinto Da Silva (17.), 1:2 Mascuud Mustaf Abdalla (24.), 1:3 Marius Sebastian Seitz (31.), 2:3 Daniel Khalid Khiro Khiro (39.), 2:4 Marius Sebastian Seitz (45.), 2:5 Marlon Sebastian Seitz (47.), 2:6 Marlon Sebastian Seitz (52.), 2:7 Marius Sebastian Seitz (54.), 3:7 Firas Al-Dakhiel (60.), 4:7 Anton Friedrich Kusch (65.); Schiedsrichter: Andreas Härtel (Magdeburg); Zuschauer: 35