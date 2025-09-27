Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Samstag war der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben gegenüber dem Roter Stern Sudenburg machtlos und wurde mit 2:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Wanzleben-Börde/MTU. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (0:2).

Nach lediglich 14 Minuten schoss Mohamad Alzayat das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Alali Zen Al Abeden den Ball ins Netz (28.).

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 28

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philipp Schröder (Wanzleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Gawrosch, Stockmann, Pluntke, Müller, Köchy, Robra, Camin, Schröder, Voigt, Baier

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alkhalaf, Kuhlmey, Zen Al Abeden, Thapa, Alzayat, Elze, Aaraj, Abdiwahaab

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22