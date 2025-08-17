Ergebnis 1. Spieltag SV Mertendorf deklassiert TSV Eintracht Lützen mit haushohem 10:0
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV Mertendorf vor 35 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überlegenen 10:0 (2:0) durch.
Mertendorf/MTU. 10:0 (2:0) in Mertendorf: Ganze zehn Bälle hat die Mannschaft von Michael Schöppe, der SV Mertendorf, am Sonntag im Tor der Besucher aus Lützen untergebracht.
Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Dimitrios-Dionisios Weibezahl für Mertendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Mertendorfer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Jason Jurke der Torschütze (38.).
SV Mertendorf mit 2:0 vorne – Minute 38
In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. kassierte einmal Gelb. Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Lützener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Mertendorf
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 1
Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Weibezahl, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen
SV Mertendorf: Lehmann – Kusch, Jurke, Mehlig, Burkhardt (66. Stolze), Roßner, Seyfarth, Schade, Weibezahl (90. Heidler), Schumann (46. Bakhet), Kuballa (66. Schmidt)
TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold, Hristov, Lehmann (46. Burau), Meyer, Putzer, Staude (86. Laufer), Nadolny, Tober, Weiß, Nadolny
Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35