Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 7:4 (3:1).

Lennert Damian Büttner traf für den Sportring Mücheln e.V. (Flex) in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Müchelner waren aber noch nicht fertig: In Minute 42 wurde das zweite Tor durch Anthony Ehret erzielt.

Sportring Mücheln (Flex) führt nach 42 Minuten 2:0

Die Müchelner schafften es, nochmal zu erhöhen. Lennert Damian Büttner versenkte den Ball in der 43. Spielminute noch einmal. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Brenzlich wurde es für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Taylor Kitze versenkte den Ball in Minute 70. Es wollte den Müchelnern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Ben Louis Schulze traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Gleichstand. Die Müchelner revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Ehret versenkte den Ball in Spielminute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Niklas Richter, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Reinboth, Kitze, Heine, Ehret, Marggraf (60. Bruckauf), Schiek, Büttner, Richter, Jaskula, Senderak

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Reso, Ouedraogo, Löbel, Funke, Redzhebov, Schulze, Moussa Diop, Hajrizaj, Ölmez (88. Haase)

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35