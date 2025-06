Leuna/MTU. Die 87 Besucher auf dem Sportplatz Sumpfwald Spergau haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Leunaer besiegten das Team aus JSG mit 3:0 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Philipp Holenstein am Ende der ersten Halbzeit, als Spieler Nummer 13 für Spergau traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Spergau noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Spieler Nummer 18 erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 18

kickt SG Spergau in 2:0-Führung – 67. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau kassierte einmal Gelb.

Schon zwei Spielminuten später konnte Spieler Nummer 21 (Spergau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (69.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau

SG Spergau: –

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Leipelt, Esteraki, Müller, Schäffer, Griese, Rudloff, Trapp, Weinkauf, Jakob

Tore: 1:0 (45.), 2:0 (67.), 3:0 (69.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 87