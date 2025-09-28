In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Wochenende eine üble Pleite gegen den Sportring Mücheln (Flex) und ging 0:19 (0:8) vom Platz.

Zorbau/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans der SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Neunzehn Bälle gingen Keeper Tyler Uwe Palkowitsch durch die Finger. Das Spiel endete 0:19 (0:8).

Lennert Damian Büttner (Sportring Mücheln e.V. (Flex)) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Adrian Senderak (5.) erzielt wurde.

SG Langendorf/Zorbau (Flex) sieht sich 0:2 im Rückstand – 5. Minute

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. 17 Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Senderak traf in Minute 15, Büttner in Minute 20, Niklas Richter viermal in Minute 23, 32, 35 und 41, Lennert Damian Büttner in Minute 52, Tim Putzer zweimal in Minute 53 und 55 und Niklas Richter in Minute 87. Spielstand 18:0 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Putzer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – Sportring Mücheln (Flex)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Vorwerk (11. Pydde), Petersen, Linke, Ostermann, (30. Richter), Gontscharow, Kanietzka, Panser

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Jaskula, Hellfayer, Marggraf (30. Putzer), Reinboth, Kitze (39. Schiek), Büttner (59. Herrmann), Senderak, Richter (88. Heine)

Tore: 0:1 Lennert Damian Büttner (2.), 0:2 Adrian Senderak (5.), 0:3 Adrian Senderak (15.), 0:4 Lennert Damian Büttner (20.), 0:5 Niklas Richter (23.), 0:6 Niklas Richter (32.), 0:7 Niklas Richter (35.), 0:8 Niklas Richter (41.), 0:9 Lennert Damian Büttner (52.), 0:10 Tim Putzer (53.), 0:11 Tim Putzer (55.), 0:12 Adrian Senderak (62.), 0:13 Ricci Herrmann (64.), 0:14 Tyler Hellfayer (70.), 0:15 Adrian Senderak (75.), 0:16 Ricci Herrmann (76.), 0:17 Ricci Herrmann (79.), 0:18 Niklas Richter (87.), 0:19 Tim Putzer (90.); Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Freyburg OT Weischütz); Zuschauer: 29