Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 12:0 (6:0) fegte das Team des SV Mertendorf die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Samstag vom Spielfeld.

In Minute 12 schoss Jason Jurke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Mertendorf steckte einmal Gelb ein (18.). Die Mertendorfer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Elias Roßner der Torschütze (20.).

SV Mertendorf liegt in Minute 20 2:0 vorn

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zehn Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Roßner traf in Minute 26, Jurke in Minute 32, Roßner in Minute 35, Emil Burkhardt in Minute 40, Dimitrios-Dionisios Weibezahl in Minute 48 und Roßner in Minute 79. Spielstand 11:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

In der 90. Minute gelang es Konstantin Walter Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Mertendorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SV Mertendorf: Lehmann – Roßner (55. Bakhet), Schmidt, Seyfarth, Jurke, Schade, Kuballa (36. Stolze), Burkhardt, Mehlig, Schumann (46. Weibezahl), Kusch

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Panser, Kujat, Petersen, Keil, (62. Richter), Pydde (26. Sittner), Böttger, Rößler, Vorwerk, Linke

Tore: 1:0 Jason Jurke (12.), 2:0 Luca Elias Roßner (20.), 3:0 Luca Elias Roßner (26.), 4:0 Jason Jurke (32.), 5:0 Luca Elias Roßner (35.), 6:0 Emil Burkhardt (40.), 7:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (48.), 8:0 Luca Elias Roßner (51.), 9:0 Emil Burkhardt (59.), 10:0 Wael Bakhet (66.), 11:0 Anton Kusch (79.), 12:0 Konstantin Walter Schmidt (90.); Schiedsrichter: Mathias Kruse (Zeitz); Zuschauer: 25