Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 10:0 (6:0) fegte das Team der SG Döllnitz die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Samstag vom Spielfeld.

Schkopau/MTU. Die Schkopauer haben am Samstag dem Gegner aus JSG souveräne zehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 10:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (5.).

SG Döllnitz führt in Minute 5 mit 2:0

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die JSGer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Trisch (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG Döllnitz sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Eckert, Lizon, Trisch, Seifert, Bültermann, Voigt (29. Ofiara), Querfeld

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Deckner, Abdullah, Alabud, Ghriwati (45. Darwish), Ehsas, Azab, Alhammoud, Ramo

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37