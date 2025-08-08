Der TSV Rot-Weiß Zerbst errang am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 106 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Zerbst/anhalt/MTU. Die 106 Besucher des Fr.-L.-Jahn Stadions Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zerbster besiegten das Team aus Dessau mit 3:1 (2:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Toni Luis Albrecht das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Louis Schöne (21.) erzielt wurde.

TSV Rot-Weiß Zerbst führt in Minute 21 mit 2:0

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte dreimal Gelb ein. Der Siegeszug der Zerbster brach nicht ab. Minute 79: Zerbst traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Hanuszkiewicz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Lukas Wünsche (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dessau erzielen (87.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Wa-Mi-Dessau 97

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Abdulrahman (73. Willno), Krüger, Schöne, Friedrich (63. Syring), Schmitz, Albrecht (16. Hanuszkiewicz), Becker, Hahn (26. Kanitz), Geilich, Teucherdt

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Simon, Wille, Pfeiffer, Andersch (59. Wünsche), Lautenschläger (59. Kirsch), Thiele (80. Rintelmann), Bauermeister (59. Matthey), Bahn, Wolter

Tore: 1:0 Toni Luis Albrecht (7.), 2:0 Louis Schöne (21.), 3:0 Felix Hanuszkiewicz (79.), 3:1 Lukas Wünsche (87.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 106