Wittenberg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Blau-Rot Pratau U19 und die SG 1948 Reppichau am Samstag 5:4 (2:2) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Fritz Haberzeth für Pratau traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Julian Stock den Ball ins Netz (8.).

1:1 im Duell zwischen SV Blau-Rot Pratau U19 und SG 1948 Reppichau – Minute 8

Spielstand 1:1. Das Reppichauer Team legte sich ins Zeug und erkämpfte sich die Führung. Teo Thomas Ehrenberg versenkte den Ball in Spielminute 15. Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Leon Abendroth traf in Minute 33. 2:2. Die Reppichauer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Teo Thomas Ehrenberg versenkte den Ball in der 52. Spielminute, gefolgt von Tim Wollmerstädt (58.). Es wollte den Reppichauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Anas Almaao versenkte den Ball in Minute 72, gefolgt von Mohammad Kalboun (76.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Rot Pratau U19 kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Majd Alnazzal (Pratau) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Mannschaft erzielen (82.). Die Wittenberger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG 1948 Reppichau

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Kalboun, Bilke (21. Schuffenhauer), Küpper, Richter (21. Weinelt), Alnazzal, Haberzeth (46. Röthing), Abendroth, Almaao

SG 1948 Reppichau: Storm – Stock, Bachmann, Böhme, Wollmerstädt, Pelz, Gassner, Wartemann, Ehrenberg

Tore: 1:0 Fritz Haberzeth (7.), 1:1 Julian Stock (8.), 1:2 Teo Thomas Ehrenberg (15.), 2:2 Leon Abendroth (33.), 2:3 Teo Thomas Ehrenberg (52.), 2:4 Tim Wollmerstädt (58.), 3:4 Anas Almaao (72.), 4:4 Mohammad Kalboun (76.), 5:4 Majd Alnazzal (82.); Schiedsrichter: Holger Degenhardt (Coswig); Zuschauer: 20