Kein Punktgewinn für NSG Waldersee/Mildensee: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Nachwuchs FC Landsberg einstecken.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die NSG Waldersee/Mildensee und der Nachwuchs FC Landsberg am Freitag 1:2 (0:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Yannis Noah Scheller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Max Hellie, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Landsberger Team den Sieg zu bescheren (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Kern, Klausner (46. Richter), Noth, Wille, Presche, Wünsche, Rücker (46. Rintelmann), Kuster (59. Rettig), Meiling (59. Schmidt), Rudolph (46. Appelt)

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Schneider, Gauck (12. Hellie), Ludwig, Perll, Gebhardt (55. Lorbeer), Scheller, Weygant, Koch (78. Schmidt), Lorenz, Ketzel

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80