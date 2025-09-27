Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber NSG Gräfenhainichen vor 65 Zuschauern gegen die SG 1948 Reppichau mit einem überragenden 18:1 (10:0) durch.

Gräfenhainichen/MTU. 18:1 (10:0) in Gräfenhainichen: Ganze achtzehn Bälle hat das Team von Christopher Zollweg, die NSG Gräfenhainichen, am Samstag im Tor der Besucher aus Reppichau untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner (NSG Gräfenhainichen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Schindler den Ball ins Netz (15.).

15. Minute: NSG Gräfenhainichen mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die NSG Gräfenhainichen steckte noch einmal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Hannusch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 18:1 zu erweitern (89.). Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – E. A. Brückner (46. Berger), Stockmann (46. Marquardt), Kluger (21. Gebele), L. A. Brückner, Effenberger, Plonski, Vetter (60. Hannusch), Schindler, Jaschinski (46. Zimmermann), Störer

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Gassner, Pelz, Marx, Bachmann, Stock, Wollmerstädt, Ehrenberg, Reuter, Storm

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65