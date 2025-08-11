Ein 3:3 (2:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von NSG Wa-Mi-Dessau 97 und TSV Rot-Weiß Zerbst am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 und der TSV Rot-Weiß Zerbst am Freitag 3:3 (2:1) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Alles in allem elf Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Nach 20 Minuten schoss Jannick Rettig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Toni Luis Albrecht (29.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen NSG Wa-Mi-Dessau 97 und TSV Rot-Weiß Zerbst – 29. Minute

Tor Nummer drei schoss Marc Zuchowski für Dessau (40.). Die Partie blieb spannend. Toni Luis Albrecht traf für Zerbst (63). Vincent Geilich traf für Zerbst (73). Spielstand 3:2 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2024, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Damien Simon den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team errang (87.). Die Gegner vom TSV Rot-Weiß Zerbst beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (93.). Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Wa-Mi-Dessau 97 – TSV Rot-Weiß Zerbst

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Woitas – Wolter, Pfeiffer, Zuchowski (84. Fromm), Simon, Noth (78. Bahn), Rettig (61. Wille)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht, Bahn, Alali, Geilich (74. Klingenberg), Tanasi, Abdulrahman, Schmitz, Teucherdt

Tore: 1:0 Jannick Rettig (20.), 1:1 Toni Luis Albrecht (29.), 2:1 Marc Zuchowski (40.), 2:2 Toni Luis Albrecht (63.), 2:3 Vincent Geilich (73.), 3:3 Damien Simon (87.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 37