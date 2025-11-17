Ein 4:4 (1:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Dessauer SV 97 und NSG Waldersee/Mildensee am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee am Samstag 4:4 (1:3) getrennt.

Jeremy Gladosch traf für die NSG Waldersee/Mildensee in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz (24.).

24. Minute: Dessauer SV 97 liegt 0:2 zurück

Dann konnte Waldersee/Mildensee einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Etienne Presche schoss und traf in der 41. Spielminute. Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Dessauer zum Zug: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). 3:3. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Kern versenkte den Ball in der 90. Minute zum zweiten Mal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Bereits eine Minute darauf konnte Eßbach (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erlangen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – (28. Miertsch), Eßbach

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Gladosch, Meiling, Kern, Presche (81. Schmidt), Richter (46. Klausner), Rücker, Rintelmann (46. Appelt), Wille (26. Benedix), Wünsche, Noth

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22