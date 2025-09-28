Mit einer Niederlage für den TSV Rot-Weiß Zerbst endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (1:1).

Zerbst/anhalt/MTU. Am Sonntag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Louis Rauschenbach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (44.).

TSV Rot-Weiß Zerbst Kopf an Kopf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Rot-Weiß Zerbst noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Vincent Geilich (Zerbst) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zerbster sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Nehring, Becker, Hahn, Geilich, Pötzschke, Schmitz, Friedrich, Hanuszkiewicz, Rauschenbach

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Marku, Kozlowski, Seelig, Giss, Seidel, Kaziur, Kietz, Konicki, Schröter, Hartung

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75