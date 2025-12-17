Einen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen die SG 1948 Reppichau heimste der TSV Rot-Weiß Zerbst am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Gleich nach dem Anstoß schoss Leander Nehring das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Pepe Böhme (24.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Es blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Toni Luis Albrecht den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Zerbst sicherte (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz (24. Abdulrahman), Hänsel (39. Albrecht), Friedrich (31. Becker), Nehring, Geilich, Hanuszkiewicz (39. Henning), Pötzschke, Hahn

SG 1948 Reppichau: Storm – Wollmerstädt, Stock, Ehrenberg, De Wispelaere, Bachmann, Pelz, Gassner, Böhme

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150