Für den TSV Rot-Weiß Zerbst endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (1:1).

Zerbst/anhalt/MTU. Am Sonntag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Louis Rauschenbach (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zerbster konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Luca Seelig der Torschütze (44.).

TSV Rot-Weiß Zerbst und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Rot-Weiß Zerbst noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Vincent Geilich (Zerbst) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Geilich, Schmitz, Becker, Hanuszkiewicz, Rauschenbach, Pötzschke, Hänsel, Hahn, Nehring

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Marku, Giss, Kaziur, Konicki, Hartung, Kozlowski, Kietz, Schröter, Seidel, Seelig

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75