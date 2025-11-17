Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 73 Fußballfans waren im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2 live dabei. Schiri Jan Fronske (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Albrecht, Schmitz, Hahn, Hänsel, Geilich, Pötzschke, Nehring, Abdulrahman (64. Henning), Hanuszkiewicz

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Gebele (46. Kienitz), Plonski, Brückner, Schindler (66. Brückner), Schmidt, Effenberger (78. Berger), Störer, Lüdtke (46. Jaschinski), Simon, Stockmann

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73