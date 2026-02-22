Eine deutliche Schlappe erlitt der Dessauer SV 97 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG 1948 Reppichau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 12 Zuschauern mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Die 12 Zuschauer auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Dessauer SV 97 ein ernüchterndes 1:6 (0:5) hinnehmen musste.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

20. Minute: Dessauer SV 97 mit 0:2 im Rückstand

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Wollmerstädt den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (72.). Damit war der Triumph der Reppichauer gesichert. Der Dessauer SV 97 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Pelz, Wartemann, Storm, Wollmerstädt (78. Künkler), Gassner, Hamann (25. Bachmann), Ehrenberg, Stock (46. Marx)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12