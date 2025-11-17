Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Heimverein Dessauer SV 97 gegen die NSG Waldersee/Mildensee ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Jeremy Gladosch traf für die NSG Waldersee/Mildensee in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz (24.).

24. Minute: Dessauer SV 97 0:2 im Hintertreffen

Die Dessauer erhöhten noch einmal. Etienne Presche versenkte den Ball in Minute 41. Der Dessauer SV 97 e.V. lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). 3:3. Die Dessauer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Kern versenkte den Ball in Spielminute 90 ein weiteres Mal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Eßbach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – Eßbach, (28. Miertsch)

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wünsche, Rintelmann (46. Appelt), Gladosch, Rücker, Presche (81. Schmidt), Wille (26. Benedix), Meiling, Noth, Kern, Richter (46. Klausner)

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22