Für den Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst endete das Duell mit der NSG Gräfenhainichen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2 haben 73 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und der NSG Gräfenhainichen verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jan Fronske (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

0:0 für TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen –

Die Zerbster sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Pötzschke, Geilich, Nehring, Hahn, Hänsel, Hanuszkiewicz, Abdulrahman (64. Henning), Schmitz, Friedrich, Albrecht

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Brückner, Störer, Plonski, Stockmann, Effenberger (78. Berger), Gebele (46. Kienitz), Lüdtke (46. Jaschinski), Schindler (66. Brückner), Simon, Schmidt

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73